Streaming

Mit "Beat" steigt Amazon in die Abgründe der Berliner Clubszene

Und auch ansonsten gibt es einiges Serienfutter.

Ihr wollte schon immer mal wissen, wie es ist ein echter Geheimagent zu sein? Kein Problem, denn auf Amazon dreht sich in dieser Woche alles um Verschwörungen, militärische Spezialeinheiten und verdeckte Operationen. In "12 Strong: Die wahre Geschichte der US-Horse Soldiers" stellen sich amerikanische Soldaten einem übermächtigen Gegner und in der 2. Staffel von "Patriot" gefährdet ein ungeschickter Agent seine Undercovermission.

Das deutsche Prime Original "Beat" taucht währenddessen in die dunkle Welt des Berliner Nachtlebens ein und in "Startup" muss sich eine geniale Programmiererin gegen einen korrupten FBI-Agenten behaupten. Außerdem fliegen in der 2. Staffel von "Lethal Weapon" mal wieder die Fetzen.