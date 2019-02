Eine seltsame Zeitschleife und ein übernatürlicher Körpertausch: Auf Netflix wird es in dieser Woche magisch, mystisch uns auch auch ein bisschen abgedreht. Den Anfang macht das herzergreifende Drama "Saving Mr. Banks", in dem Tom Hanks in die Rolle des berühmten Walt Disney schlüpft und der Animationsfilm "Your Name: Gestern, heute und für immer" gibt dem eingestaubten Thema: Körpertausch einen wirklich coolen Twist. Auch die Zeitschleife in der ersten Staffel von "Matrjoschka" ist nicht das, was sie zu sein scheint und in "Die Kunst des toten Mannes" geht von geheimnisvollen Kunstwerken eine tödliche Anziehungskraft aus. Außerdem bringt Netflix mit der ersten Staffel von "Pose" eine vielversprechende Neuerscheinung ins Programm.