Übernatürliche Ereignisse und spektakuläre Romanverfilmungen bestimmen in dieser Woche das Amazon-Programm. In "E.T. – Der Außerirdische" verirrt sich ein liebenswerter Alien auf die Erde und in "Alles eine Frage der Zeit" versucht ein Zeitreisender die wahre Liebe zu finden. Fans von "Die Tribute von Panem" dürfen sich über gleich zwei Filme der Reihe freuen und in "Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders" erwacht der lange als unverfilmbar geltende Roman von Patrick Süskind zum Leben. Außerdem kommt endlich die dritte Staffel der Frauenpower-Serie "The Bold Type" ins Programm.