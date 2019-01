Im Saudi-Arabien selbst ist dieser Sketch aber nicht mehr zu sehen. Denn Netflix gab nach: "Wir unterstützen mit Nachdruck weltweit die künstlerische Freiheit und haben die Folge nur in Saudi-Arabien zurückgezogen, nachdem wir eine rechtskräftige Aufforderung erhalten haben", heißt es vom Streamingdienst.

Wie die "Financial Times" berichtete, reagierte der Dienst damit auf eine Erklärung des Informationsministeriums in Riad, wonach die Satire gegen ein Gesetz zur Cyber-Kriminalität verstoße.

Im Witz dröselt Minhaj den Mord an Khashoggi auf und erklärt genauer, wie Saudi-Arabien funktioniert – und was das Land so gefährlich macht. Khashoggi war ein saudischer Journalist und scharfer Kritiker des Königshauses. Anfang Oktober wurde er im saudischen Konsulat in der Türkei umgebracht – Saudi-Arabien wollte erst nichts davon wissen, musste aber später den Tod Khashoggis zugeben. (bento)