Der Film "Ponyo", in dem sich ein Goldfisch in ein kleines Mädchen verwandelt, zeigt die Verschmutzung der Meere und die Auswirkungen der industriellen Schifffahrt. In "Mein Nachbar Totoro" geht es um den Zauber der Natur. Und bei "Nausicaä aus dem Tal der Winde" begeben sich die Zuschauenden in einen tödlichen Wald und erfahren, was die Menschen mit seiner Toxizität zu tun haben.