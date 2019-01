Wie wäre es, wenn wir beim nächsten ersten Date nicht so tun, als wüssten wir nichts über das Gegenüber – sondern ihn direkt mit all diesen Informationen konfrontieren. Wenn wir einfach mal nachfragen, wie der Urlaub war oder warum er oder sie sich vor drei Jahren unbedingt die Haare blond färben musste. Es wäre doch eigentlich viel einfacher, weil man so auch den ganzen Smalltalk direkt überspringen könnte. Wir könnten direkt fragen, ob die Eltern getrennt sind, weil man bei Instagram immer nur ihren Vater auf Familienfotos sieht. Oder ob er noch oft an seinen Hund denkt, der vor vier Jahren gestorben ist. Gesprächsthemen hätte man so jedenfalls genug.