Du kannst dich jetzt über WhatsApp krankschreiben lassen – doch der Service ist umstritten

Husten, Schnupfen, Heiserkeit: Wer eine Erkältung hat, der kann diese meistens selbst diagnostizieren – und weiß oft, was am besten dagegen hilft. Trotzdem müssen die meisten arbeitenden Menschen zum Arzt gehen, um sich krankschreiben zu lassen.

Statt sich also zu Hause einen Tee zu kochen und das Bett zu hüten, muss man sich in das Wartezimmer der Arztpraxis setzen. Ein Hamburger Start-up will das nun ändern – und bietet seit Kurzem Krankschreibungen über WhatsApp an.

Wie funktioniert die Krankschreibung über WhatsApp?

Der Service ist nur für Erkältungen vorgesehen, weil diese allein durch Fragen gut zu diagnostizieren seien. Wer sich krankschreiben lassen möchte, muss auf der Website lediglich ein paar Fragen zu seinen Symptomen und etwaigen Risiken beantworten: