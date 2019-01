Aber was macht Netflix? Es hält die unfertigen Filme und Serien in deiner "Weiterschauen"-Liste. Und schlimmer noch, es will dir mehr davon anbieten. "Weil sie 'Schlechter Film' gesehen haben", steht dann da – und es folgt eine Auswahl mit weiteren Filmen, die du sicher nicht anklicken willst.

Kann ich angefangene Serien und Filme auf Netflix aus der "Weiterschauen"-Liste löschen?

Ja, es gibt einen Trick.

So geht es Schritt für Schritt: