Es wird gestritten, geprügelt und getrauert. Denn das hier ist ein Familiendrama mit Superkräften. Hier hat niemand Lust, die Welt zu retten. Naja, fast niemand. Diese Figuren sind keine Helden, sie haben keinen Bock auf die anderen und müssen erst noch damit klarkommen, dass die Vergangenheit sich plötzlich wieder in ihr Leben gedrängt hat – da wird die Apokalypse schon mal zur Hintergrundhandlung. Das ist super, wenn man Familiendrama mag, aber auch eine erfrischende Abwechslung für Fans von Superhelden– und Mysteryserien, denen manchmal die emotionale Tiefe fehlt.

Wie geht es weiter?

Die erste Staffel endet mit einem gigantischen Cliffhanger. Und noch hat Netflix keine zweite Staffel bestellt. Doch die Chancen stehen nicht schlecht, denn die Serie kommt gut an und seit Netflix die Partnerschaft mit Marvel beendet hat, fehlen dem Streamingdienst ein paar Superhelden. Genug Stoff könnte "The Umbrella Academy" bieten. Gerald Way, der Autor der Comics und – fun fact – Sänger der Band "My Chemical Romance" hat dem "Hollywood Reporter" gesagt, dass er die Handlung für insgesamt acht Bände der Graphic Novel schon vorgeplant und mit Serienproduzent Steve Blackman geteilt hat. (Hollywood-Reporter)