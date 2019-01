Streaming

Neu auf Amazon: "Die Frau des Zoodirektors" erzählt eine wahre Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg

Die Neuerscheinungen dieser Woche auf Amazon Video.

Unter den Neuerscheinungen dieser Woche auf Amazon finden wir viele coole Actionfilme aber auch ein paar skurrile Schätzchen. Während Keanu Reeves in "47 Ronin" das Samurai-Schwert schwingt, will ein knallhartes Team in "G.I. Joe: Die Abrechnung" die Welt vor einem mächtigen Doppelgänger retten.

Um eine spektakuläre Rettungsaktion geht es auch in "Die Frau des Zoodirektors" und in "Das Haus der geheimnisvollen Uhren" entdeckt der kleine Waisenjunge Lewis, dass sein neues Zuhause alles andere als normal ist. Außerdem bringt in der ersten Staffel von "My Name is Earl" ein Unfall das Leben des Miesepeters Earl völlig durcheinander.