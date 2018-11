Stellt euch vor, ihr könntet an jeden Ort in Raum und Zeit reisen. Für den mysteriösen Außerirdischen, der sich immer nur als "Der Doktor" vorstellt, ist das kein Problem, denn er besitzt eine Zeitmaschine, die ihn überall hinbringt. In der bereits 10. Staffel der Kultserie reist der Doktor (zurzeit verkörpert durch Peter Capaldi) mit seinen menschlichen Begleitern, wieder an fantastische aber auch gefährliche Orte. Hat sich der Doktor dieses Mal selbst überschätzt?