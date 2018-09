Sei vorsichtig, was du dir wünschst, es könnte in Erfüllung gehen. Unter diesem Motto, steht die Geschichte, der junge Coraline (im Original gesprochen von Dakota Fanning), die mit ihren sehr beschäftigten Eltern umzieht. Bei einer Erkundungstour durch das neue Haus stößt Coraline auf eine geheimnisvolle Tür, hinter der sich eine scheinbar perfekte Parallelwelt verbirgt. Denn anders als in ihrem realen Leben, haben ihre Parallelwelt-Eltern viel Zeit für Coraline.

Nur die Tatsache, dass die beiden Knöpfe anstatt Augen haben ist irritierend und als sie auch noch versuchen, Coraline für immer in der Traumwelt einzusperren, muss diese all ihren Mut zusammennehmen, um sich selbst und ihre wahren Eltern zu retten.