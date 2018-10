Tech

Der Vatikan hat jetzt sein eigenes "Pokémon Go", in dem du Heilige suchst

Die App "Pokémon Go" war 2016 der Trend schlechthin. Immerhin war es die erste App, die im Handy eine virtuelle Welt innerhalb der realen Welt aufbaute – und brachte den Machern seit 2016 über zwei Milliarden Dollar ein (BBC).

Die Kirche hat jetzt ein eigenes "Pokémon Go" – doch statt Monstern suchen die Spielerinnen und Spieler in "Follow Jesus Christ Go" Heilige und andere biblische Persönlichkeiten.

Wie funktioniert "Follow JC Go"?

Die App funktioniert im Prinzip wie "Pokémon Go". Die Spielerin oder der Spieler erstellt sich einen Avatar und bewegt diesen dann innerhalb der Spielwelt, indem sie oder er sich auch in der realen Welt bewegt. Per GPS erkennt das Spiel, wohin man geht, und bewegt auch den Avatar in der Spielwelt auf dem Handy an entsprechender Stelle.

Auf dem Weg durch die reale und die Spielwelt begegnen den Spielern allerdings keine Pokémon, sondern Heilige und anderen Personen aus der Bibel.

Wenn die Spieler sich diesen nähern, müssen sie eine Ja-Nein-Frage zum Thema Religion und Bibel richtig beantworten, um sie zu ihrem Team hinzufügen zu können – denn die Heiligen werden bei "Follow JC Go" selbstverständlich nicht in Pokébällen eingefangen, sondern freundlich eingeladen, sich dem eigenen Evangelisierungsteam ("e-Team") anzuschließen.

Wenn die Frage des Heiligen falsch beantwortet wurde, kann man mit "Denarios" bezahlen, einer Währung innerhalb des Spiels, um es noch mal versuchen zu dürfen.

Laut Beschreibung im Spiel kommt man an das Spielgeld, indem man es in der virtuellen Stadt aufsammelt. Läuft die Spielerin oder der Spieler in der realen Welt zum Beispiel an einer Kirche vorbei, wird sie oder er aufgefordert zu beten, oder an einem Krankenhaus für die Kranken ein Gebet zu sprechen (BBC). Dafür gibt es dann "Denarios".

Man kann aber auch an "Denarios" kommen, indem man an die Stiftung Ramón Pané spendet, die das Spiel entwickelt hat.

In diesem Video kannst du dir einen Eindruck von "Follow JC Go" machen: