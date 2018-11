Zauberstäbe raus, in dieser Woche wird es magisch auf Netflix. Mit "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" entführt uns J.K.Rowling wieder in eine Welt voller wundersamer Kreaturen und gefährlicher Zauberduelle. Außerdem bringen uns die Die Coen-Brüder mit "The Ballad of Buster Scruggs" den Glanz und den Zauber von Hollywood in das heimische Wohnzimmer und in "The Princess Switch" erlebt Vanessa Hudgens ein fast schon märchenhaftes Weihnachtsfest.