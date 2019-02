In dieser Woche erwarten uns auf Netflix viele Neuanfänge aber auch schrecklich schwere Entscheidungen. Sowohl in "Brooklyn", als auch in der dritten Staffel von "Outlander" sind zwei Frauen zwischen alter und neuer Heimat hin und her gerissen und in der Science-Fiction-Serie "Nightflyers" reist eine Entdeckergruppe in die Weiten des Weltalls. Auf eine eher kulinarische Reise geht es mit dem Mexiko-Special von "Das Gelbe vom Ei" und in "High Flying Bird" versucht ein insolventer Spieler-Agent seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.