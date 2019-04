In dieser Woche wird es auf Netflix wild und gefährlich. Denn die interaktive Serie "Du gegen die Wildnis" bietet uns ein ganz besonderes Abenteuer und in der ersten Staffel der Spin-off-Serie "Black Summer" gilt es, die Zombie-Apokalypse zu überleben. Harte Zeiten erlebt auch der an Zerebralparese leidende Ryan, der in der ersten Staffel von "Ein besonderes Leben" mehr Unabhängigkeit erlangen will und in dem Disney-Klassiker "Die Hexe und der Zauberer" nimmt der Zauberer Merlin den jungen Arthur unter seine Fittiche.