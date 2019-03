Neben den mitreißenden Animationsabenteuern "Die Monster AG" und "Die Schlümpfe 3 - Das verlorene Dorf", dürfen wir uns in dieser Woche besonders auf den verrückten Piratenkapitän Jack Sparrow freuen, der in "Pirates of the Caribbean 5: Salazars Rache" wieder viel Unsinn anstellt. Die neue Serie "The Order" entführt uns währenddessen in die gefährliche Welt der dunklen Magie und in der ersten Staffel der australischen Serie "Secret City" dreht sich alles um Verschwörungen menschlicher Natur.