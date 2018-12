Dank Netflix können wir in dieser Woche einen ganz besonderen Blick in die Vergangenheit werfen. In "Bridge of Spies - Der Unterhändler" muss Tom Hanks zwischen zwei gefährlichen Großmächten vermitteln und in "Monuments Men - Ungewöhnliche Helden" werden Kunsthistoriker zu heimlichen Helden des Zweiten Weltkrieges.