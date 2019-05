Auch dieser linke Populismus ist Teil dessen, was AOC zum Sieg verhalf – die Behörde ICE wurde als Reaktion auf die Anschläge vom 11. September gegründet und soll die Einwanderungsgesetze der USA durchsetzen und war zuletzt vor allem aufgrund der Trennung von Familien an der Grenze zu Mexiko in der Kritik. Bei den Anhängern von AOC kommen solche Forderungen gut an, sind aber politisch kaum machbar – allein schon aufgrund der Größe der Behörde: rund 20.000 Menschen sind bei ICE beschäftigt.

Bis auf Alexandria Ocasio-Cortez scheiterten alle

Doch was bei all den mitreißenden Szenen mit AOC schnell in Vergessenheit gerät, sind die drei anderen Geschichten, die in "Knock Down the House" lediglich angerissen und teilweise gar nicht zu Ende erzählt werden.