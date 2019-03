In dem kleinen Dorf von William Kamkwamba (Maxwell Simba) gibt es kein sauberes Trinkwasser. Diesen Umstand will William nicht länger hinnehmen und so baut er mit Hilfe von Büchern und Materialien vom örtlichen Schrottplatz, tatsächlich eine funktionierende Windmühle zusammen. Zunächst treibt sie nur ein paar elektrische Geräte im Haus seiner Familie an, doch damit ist William noch lange nicht zufrieden.