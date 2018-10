In "Defenders" spielt Sigourney Weaver die Schurkin Alexandra. Alle vier Netflix-Marvel-Helden kämpfen gemeinsam gegen Alexandra und "Die Hand".

Am Ende, in der letzten Folge, stirbt Daredevil scheinbar. Zumindest halten ihn alle für tot. Als Zuschauer sehen wir jedoch in einer letzten Szene, dass er umgeben von einem Haufen Nonnen wieder aufwacht.