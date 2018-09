Nach einer langen Wartezeit können wir endlich wieder über das wohl lustigste Pferd der Serien-Geschichte ablachen. Bojack Horseman (Will Arnett) , der in den 1990er-Jahren ein gefeierter Star der Sitcom "Ich glaub’, mich tritt ein Pferd" war, fristet seit dem Ende der glorreichen Zeiten ein trostloses Dasein. Mit seinem arbeitslosen Mitbewohner Todd (Aaron Paul) lebt BoJack voller Selbstmitleid in seiner Villa in Beverly Hills und versucht, durch die Veröffentlichung seiner ungeschönten Memoiren wieder ein Stück seines alten Ruhms aufleben zu lassen.