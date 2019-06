Streaming

Wie realistisch ist "How to Sell Drugs Online (Fast)"?

Wir haben mit jungen Menschen darüber gesprochen.

Eine Serie, die gerade beweist, dass deutsche Produktionen nicht immer so staubig aussehen müssen wie der "Tatort", läuft gerade bei Netflix. In "How to Sell Drugs Online (Fast)" will der nerdige 17-jährige Moritz seine Exfreundin Lisa zurückgewinnen. Die hat nach einem Auslandsjahr allerdings Ecstasy für sich entdeckt. Also bastelt Moritz zusammen mit seinem Kumpel Lenny einen Online-Shop für synthetische Drogen.

Die Serie ist spannend, es macht Spaß sie anzugucken. Aber "How to Sell Drugs Online (Fast)" vermittelt ein fragwürdiges Bild vom Drogenkonsum unserer Generation.

Inspiriert wurde die sechsteilige Staffel von der wahren Geschichte des Leipzigers Maximilian S. alias "Shiny Flakes", der aus seinem Kinderzimmer heraus einen millionenschweren Onlinehandel mit Drogen aufzog. Rund zwei Jahre lang verkaufte der damals 20-Jährige mehr als 900 Kilogramm Rauschmittel über das Internet – bis er 2015 aufflog und zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde. (SPIEGEL ONLINE)

Was die Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)" vermittelt: Drogen sind eigentlich ganz nett – und so richtig viele Nachteile gibt es nicht. Selbst "Bubba" (Bjarne Mädel), der vollkommen fertige Dealer, wirkt in seiner Rolle eher wie eine bemitleidenswerte Witzfigur. Nur einmal landet eine der Schülerinnen aufgrund einer Überdosis im Krankenhaus. Aber selbst diese Szene wirkt nicht schlimmer als der Tag nach einer Blinddarm-OP. Klar, denn nicht die Drogen selbst waren an diesem Zusammenbruch Schuld, sondern die Überdosis. Gefährlich wird es in der Serie nur, wenn man das Wohnzimmer nicht schnell genug aufgeräumt hat, bevor die Eltern wieder nach Hause kommen.

Dass es nach dem Konsum von Ecstasy zu Erschöpfung, Kopfschmerzen, Schlaf- und Konzentrationsstörungen sowie Angstzuständen und Depressionen kommen kann, wird in der Serie kaum thematisiert. Ganz zu schweigen von den unangenehmen Nebenwirkungen, die sich bei regelmäßigem Konsum einstellen: Mundtrockenheit, Übelkeit und Verspannungen der Kiefermuskeln. Später kann es zu Schäden an Leber und Nieren sowie Herz- oder Hirn kommen. (Sueddeutsche.de)

Wer in "How to Sell Drugs Online (Fast)" Stoff braucht, fragt einfach mal den Pumper im Sport-LK. Wer was verkaufen möchte, hängt sich an die Nerds im Mathe-LK. Alles kein Problem. Solange man sich an ein paar Regeln hält, wird auf Drogen alles nur noch besser. Und am nächsten Morgen hat man lediglich ein zerknautschtes Gesicht. Wir haben uns gefragt: Ist unsere Generation wirklich so kaputt und naiv, dass wir Pillen schlucken wie Kopfschmerztabletten? Ohne über die Folgen nachzudenken?

Wir haben mit drei jungen Menschen darüber gesprochen, wie realistisch die Serie "How to Sell Drugs Online (Fast)" ist.