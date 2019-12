Gerechtigkeit

"Vor dem Klimastreik war mein Leben langweilig": Was ein Jahr FFF für Demonstrierende bedeutet

Wir haben Schülerinnen und Schüler wieder getroffen und gefragt, ob sie noch dabei sind.

Vor knapp einem Jahr standen sie zusammen, froren und riefen Parolen, die inzwischen jeder kennt: "Wir sind hier, wir sind laut..." Politiker warfen ihnen damals vor, die Schule zu schwänzen. Heute macht das niemand mehr. "Fridays for Future" hat in den vergangenen zwölf Monaten Hunderttausende Menschen auf die Straßen gebracht. Im November wurde das Klimaschutzgesetz verabschiedet. Und am Mittwoch wurde Greta Thunberg vom Time-Magazin schließlich zur "Person des Jahres" gekürt.

Knapp ein Jahr später sind viele Demonstrierende von den Ergebnissen dennoch enttäuscht. Einige "Fridays for Future"- Ortsgruppen kündigten an, diese Form des Straßenprotestes zunächst nicht weiter fortzuführen. Das soll aber nicht das Ende des Klimaprotestes sein, es soll neue Aktionen geben, schreibt beispielsweise "Fridays for Future" Berlin: