Nostalgie pur: Nintendo kündigt "Mini NES" an

Während Nintendo noch auf dem Hype-Train "Pokémon Go" durchs Netz rauscht, hat der Konzern heute schon das nächste Retro-Gadget angekündigt: Das "Mini NES".



Die kleine Box sieht optisch aus wie das alte Nintendo Entertainment System, das in Europa 1986 auf den Markt kam. Die neue Version kommt allerdings mit HDMI-Anschluss und 30 vorinstallierten Spieleklassikern. Dazu gehören etwa "Mega Man", "The Legend of Zelda", "Super Mario" oder "Castlevania". Außerdem wird ein an das Original angelehnter Controller mitgeliefert, der auch an der Wii funktionieren soll.



Die Konsole wird in den USA um die 60 Dollar kosten, der Preis in Deutschland wurde noch nicht angekündigt. Am 11. November dieses Jahres kommt die Konsole in den Handel.