2 Peter Jackson: Fantasy trifft auf Apokalypse

So wie man den Namen George Lucas mit "Star Wars" verknüpft, ist Peter Jackson untrennbar mit "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit" verbunden. Innovative Special-Effekts, mitreißende Schlachten und legendäre Heldenfiguren sind sein Markenzeichen. Nun bekommen wir all das in einem postapokalyptischen Szenario.

Der Plot – eine junge Frau, die Rache an einem übermächtigen Anführer nehmen will – erinnert an "Tribute von Panem" – allerdings mit Steampunk. Kurz und gut, in "Mortal Engines" treffen dank Peter Jackson sämtliche erfolgreiche Fantasy- und Science-Fiction-Hits der letzten Jahre aufeinander.