Es geht zunächst nicht um YouTube, sondern Marcel Eris' Leben vor dem Hype. Wie er in Buxtehude zwischen Großeltern, Mutter und Vater aufwächst, mit 12 Jahren das erste Mal Drogen auf dem Schulhof konsumiert und in Supermärkten klaut, Autos knackt und mit seinem Freund Rene in ein Haus einbricht. Mit Anfang 20 ist er selbst ein gebrochener Mensch. Von der Sucht nach Marihuana und Kokain gezeichnet lässt er sich in eine Entzugsklinik einweisen. Marcel berichtet von Weinkrämpfen, Gefühlschaos und Familienzerwürfnissen.