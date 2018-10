Auch wenn es nicht ganz offensichtlich ist, Wes Andersons "The Grand Budapest Hotel" und Stanley Kubricks "The Shining" haben einige Ähnlichkeiten. Beide spielen in morbide Grandhotels in einsamen Berglandschaften. Und erst die die absolute Liebe zu Details der beiden Regisseure: Die Symmetrie der Einstellungen, die Kamerafahrten und die Farbgebung.

Das fand zumindest der Filmemacher Steve Ramsden und produzierte einen Trailer, der parodistisch beide Filme gekonnt in ein Zusammenspiel bringt. "Ich merkte, wie Wes Anderson und Stanley Kubrick ihre Kameraeinstellungen in ähnlicher Weise einrahmten", erzählt Ramsden und beschreibt, wie daraus die Idee zu "The Grand Overlook Hotel" entstand. Er kombinierte Kamerafahrten und Jump Cuts beider Filme und passte die Farbpaletten einander an. Das Ergebnis ist eine interessante Kreuzung, in der Jack Torrence in die Fußstapfen des Hotel Concierge Gustave H. tritt.