Für Comic-Heft-Fans sind die Marvel-Kinofilme eine echte Tortur. Figuren, die in den Heften durchaus auch mal Seite an Seite kämpfen, treffen in den Filmen nie aufeinander. Der Grund: An einigen Comicfiguren hat sich Disney für sein Marvel-Cinematic-Universe die Filmrechte gesichert, an anderen Fox. Doch durch den Teilkauf von 21st Century Fox schluckt Disney unter anderem die Marvel-Lizenzen von Fox. Wird es endlich ein gemeinsames Marvel-Universum geben? Disney-Chef Bob Iger hat sich jetzt dazu geäußert.