Bundeswehr-Offiziere dringend gesucht: Warum Amazon Personal aus dem Militär einstellen will

Wer diese Stellenanzeige liest, würde den rumkommandierenden Ex-Dschungelcamp-Bewohner Thorsten Legat für den Job vorschlagen. "Im Zweifel: Handeln!", "die Dinge anpacken und sich nicht mit dem Status quo zufriedengeben", "du strebst eine beständige Exzellenz und Optimierung an" und willst die "Grenzen des Möglichen überwinden", ist darin zu lesen. Wenn die Leistungskennzahlen mal nicht so gut passen, sollst du Auffälligkeiten an Führungskräfte kommunizieren und stets über dein dir "unterstelltes Team" wachen.

Erinnert dich das auch an den Sportunterricht in der Schule, als dein Lehrer versucht hat, dich von der Siegerurkunde zur Ehrenurkunde zu peitschen? Oder an die Väter neben dem Tennisplatz, die bei jedem Fehler verzweifelt stöhnen? Tatsächlich handelt es sich hierbei aber um eine Anzeige von Amazon.

Amazon sucht Bereichsleiter "mit militärischem Hintergrund" in der Logistik.

Ex-Soldaten und Soldatinnen in der Lagerhalle? Stehen sie vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Fließband, die täglich unsere Amazon-Bestellungen verpacken, und treiben sie an? Mehr, mehr, mehr! Schneller, schneller, schneller!

Wir haben uns bei Amazon, ehemaligen Offizieren und der Gewerkschaft umgehört: Was steckt hinter der Stellenanzeige?

Markus Neumayer, 42, ist ehemaliger Offizier, studierte an der Münchener Bundeswehr-Universität Wirtschafts- und Organisationswissenschaften und arbeitete später bei den Streitkräften im Bereich Logistik. Jetzt steht er oft bei Amazon am Band und wacht über die Abläufe am Standort Rheinberg in Nordrhein-Westfalen. Die Arbeit mit schwerem Gerät tauschte er gegen Päckchen mit Büchern, CDs und Kleidung.

Amazon sucht Mitarbeiter, die Befehle umsetzen. Problem, Lösung, handeln – der Prime-Kunde will schließlich spätestens am nächsten Morgen sein Paket in Empfang nehmen. Und Amazon hält Soldatinnen und Soldaten dafür anscheinend besonders geeignet.