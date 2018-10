Die Gäste im Studio fügen sich auch ansonsten nahtlos in das Mario-Barth-Weltbild, in dem Männer immer nur auf dem Sofa liegen und Eier kraulen und Frauen immer shoppen und Dinge in kleinen Joghurtbechern einfrieren wollen. "Die Muttis sind ja immer die, die…", "Ein Mann würde ja niemals…", "Frauen denken ja immer, dass…", so beginnt jeder Satz. Alles ganz einfach, man ist sich einig, und man freut sich darüber.