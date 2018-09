Worum geht es in "Maniac"?

Offiziell basiert die Serie auf einem norwegischen Format, doch übrig geblieben ist nur noch der Name und das grobe Thema psychische Gesundheit. Außer ihrer Verzweiflung haben Annie (Emma Stone) und Owen (Jonah Hill) nichts gemein. Annie lebt in prekären Verhältnissen, ihre Familie haben Unfälle und psychische Gewalt schon vor langer Zeit zersetzt. Owen entstammt einer Unternehmerdynastie. Nur leider gilt er als das schwarze Schaf, da ihn immer wieder schizophrene Schübe ereilen.

Wie viel Annie und Owen verbindet, merken die beiden, als sie sich in die Labore eines Pharmakonzerns begeben und an einer dubiosen Medikamentenstudie teilnehmen. Drei Pillen, die nacheinander eingenommen werden, sollen die Patienten dazu bringen, sich den schlimmsten Ereignissen in ihrem Leben zu stellen und diese hinter sich zu lassen.

Mit jeder Pille erschließt sich den Patienten eine andere Seelenlandschaft - in Annies und Owens Fall eine trashige Kleinstadt in den Achtzigern, ein Großstadt-Gangsterclan in der Gegenwart, ein zeitloses Feen- und Auenland und noch mehr. Und obwohl separat medikamentiert, begegnen sie sich in jeder dieser Szenerien. Allerdings mit Elfenohren oder eben Fukunaga-Zöpfen.