Woher nimmt diese Frau den Elan? Während auf ProSieben aktuell die 15. Staffel "Germanys Next Topmodel" läuft, ist auf Amazon Prime Video "Making the Cut" gestartet. In beiden Formaten regiert Heidi Klum als über allem wachende Mode-Instanz, Moderatorin und Chef-Jurorin. Bei "Making the Cut" geht es allerdigs nicht um die Karrieren aufstrebender Models, sondern um die von Mode-Designerinnen und -Designern.