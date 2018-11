Die "Lindenstraße" wird eingestellt. Das hat die ARD nach 34 Jahren entschieden – in Serienjahren wirklich eine Ewigkeit. (SPIEGEL ONLINE)

Wer sich an die Sendung erinnert, denkt an spießige alte Leute, Mutter Beimer und überdramatische Abspann-Musik. Eigentlich nichts, was wir vermissen werden. Aber so staubig all das heute auf uns wirken mag: