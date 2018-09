Für diejenigen, die die Sendung "Lenßen Live" noch nicht kennen:

Die Sendung läuft donnerstags gegen 22:10 Uhr auf Sat.1 Gold – und ist ein Geheimtipp (bento). Der Anwalt Ingo Lenßen ist in dieser Sendung in einem Studio, das ein bisschen an ein Anwaltsbüro erinnern soll, und erwartet echte Anrufe – von echten Zuschauern mit echten Rechtsfragen. Und so gibt der Anwalt dann "juristische Lebensberatung" (so nennt es Sat.1 Gold auf seiner Seite).