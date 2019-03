Es ist alles andere als ein klassisches Musikvideo. Es ist viel eher ein Mitschnitt dessen, was bei vielen 16- bis 26-Jährigen auf dem Smartphone und drumherum stattfindet: nämlich so ziemlich das ganze Leben. Beziehungsprobleme werden über iMessages geklärt, Bestätigung fürs gute Aussehen gibts via Instagram, Ablenkung bei Youtube. Gezeigt wird das Ganze in Hochkant, weil es sowieso niemand am Rechner anschaut.