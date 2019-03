Wenn man nun schon nicht mit Humor punkten kann, dann bräuchte man wenigstens spannende Gäste. In amerikanischen Late Night Shows geben sich die Hollywood-Stars die Klinke in die Hand. Da hast du eine Woche den Cast von "Avengers" in der Sendung und in der nächsten den von "Star Wars".

Wen willst du hier denn einladen, um Leute an einem Montag um 23 Uhr vor den Fernseher zu locken? Anne Will? Na, herzlichen Glückwunsch! Jetzt können also alle Leute, die Anne Will schon sonntags nach dem "Tatort" nicht sehen wollen, sie einen Tag später auch noch auf Pro Sieben sehen! Wenn das mal nicht Must-See TV ist!

Es gab ja aber durchaus erfolgreiche deutsche Late Night Shows. Wie erklärst du zum Beispiel den Erfolg von "TV Total"?

Ganz einfach: Stefan Raab. Der Grund, warum "TV Total" so lange funktioniert hat, war die Marke Stefan Raab. Es gab ja nicht nur "TV Total", es gab auch die Wok-WM, das Turmspringen oder den Bundesvision Song Contest. An Stefan Raab kamst du einfach nicht vorbei. Der hat die Zuschauer immer wieder neu abgeholt und dabei weit über die Grenzen einer einzelnen Fernsehsendung hinaus gedacht. Sowas findet heute nicht mehr statt.

Spinnen wir mal rum: Was müsste man denn tun, um mit einer Late Night Show in Deutschland Erfolg zu haben?

Ich glaube ehrlich gesagt, da kann man gar nicht viel tun. Das "Neo Magazin Royale" zum Beispiel macht ja vieles gut. Aber das Publikum dafür ist und bleibt überschaubar. Sicher: Wenn Jan Böhmermann mal wieder Erdogan beleidigt oder irgendwo einen Fake-Kandidaten einschleust, dann gehen die Quoten auch mal für ein oder zwei Wochen durch die Decke – aber das war's dann auch.