Und hier sind die Fragen:

1 Wird es eine Eins-zu-Eins-Verfilmung?

Was wir bisher gesehen haben, erinnert haargenau an den Beginn des Zeichentrick-Originals. Auch die Worte, die James Earl Jones alias Mufasa spricht, sind ziemlich nahe am Original. Und sogar diese eine Szene – die mit der Gnu-Herde – deutet an: Der Film ist ein getreues Remake.