Zwar startete die Show im März dieses Jahres mit über zwölf Prozent Marktanteil, das sind gute Zahlen. Doch es ging schnell bergab: Im April waren es nur noch sechs Prozent – und bis zur Sommerpause kam Klaas nicht mehr über den einstelligen Bereich hinaus. (Dwdl.de)

Nun, nach der Sommerpause, versucht der Sender offenbar, anzukurbeln: Klaas' Sendung läuft ab sofort zweimal die Woche, zusätzlich zum Montag auch am Donnerstag.

Die Zusatz-Show läuft immer gleich ab: Sie kommt nach "The Voice of Germany", Klaas wird mit Coach Mark Forster in der Rubrik "The Worst of Germany" nach Deutschlands schlechtestem Sänger suchen.