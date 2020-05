The future is now

Bund und Länder stellen der gesamten Kulturszene in den kommenden Monaten Hilfen von bis zu 2 Milliarden Euro in Aussicht. Damit sollen auch neue Projekte gefördert werden, die trotz Corona funktionieren (SZ). Die Einnahmen von Kinos sind bisher aber an den physischen Besuch gebunden. Anders als Musikclubs es gerade mit ihren Partys versuchen, können Kinos ihre Filme bisher nicht ins Netz streamen.

Einer, der das ändern will, ist der Filmproduzent Jan Krüger. Seine Firma "Cinnovation" startete vergangene Woche ihren eigenen, kinonahen Streaming-Dienst: CVOD, kurz für Cinema Video on Demand. Auf cvod.de wird am 10. Mai der erste virtuelle Kinotag stattfinden: Der achtfache Filmpreis-Gewinner "Systemsprenger" wird dann in virtuellen Kinosälen gezeigt, dazu gibt es gestreamte Podiumsdiskussionen mit allen Preisträgerinnen und Preisträgern.