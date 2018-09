Aber während "Stranger Things" mit Achtziger-Nostalgie und Sci-Fi-Grusel punktet, schmeißt "Kin" so ziemlich alles in einen Topf, was in den letzten 20 Jahren im Kino funktioniert hat.

Der Film wird als Science-Fiction-Thriller geführt – er ist aber viel mehr als das. Tatsächlich verschwindet die geheimnisvolle Waffe, die Eli zu Beginn des Films findet, mit der Zeit immer mehr im Hintergrund. Nicht das Artefakt steht im Vordergund, sondern die Charaktere.

"Kin" ist Krimi, Familien-Drama, Road Movie und Milieustudie zugleich.

Wer einfach nur sein Hirn ausschalten und sehen will, wie Gangster per Strahlenpistole pulverisiert werden, ist hier an der falschen Adresse. Bei Kritikern in den USA stieß dieser gewagte Genre-Cocktail auf wenig Gegenliebe.