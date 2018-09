"What are these animals?" fragt sich Dee-Oh-Double-Gee in seiner Show "Plizzanet Earth" bei Jimmy Kimmel. Leicht stoned – vermutlich – kommentiert der Rapper Aufnahmen aus dem Tierreich und leiht den verschiedenen Spezies seine Stimme. Und da singt eine Gruppe Otter schon mal Wiz Khalifas "We Dem Boys". Hol' up, hol' up, hol' up!