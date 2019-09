Fühlen

Was es für BDSMler bedeutet, wenn plötzlich alle Choker tragen

Was macht es mit einer kulturellen Szene, wenn alle sie kopieren?

Wer heute in eine WG kommt, stolpert mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Flur über schwarze, geschnürte Stiefel von Dr. Martens. Oder hängt seine Jacke an eine Garderobe, an der eine Bomberjacke baumelt. Seit einigen Jahren sind die Schnürstiefel und Jacken das, was man als "Trend" bezeichnen würde - also modisch massentauglich geworden. Aber bevor die Kleidungsstücke ihre Karriere antraten, wurden sie fast ausschließlich von bestimmten Gruppen getragen. Und zwar nicht, um modisch zu sein – sondern als Teil ihrer Identität.

Was macht es mit der Identität dieser Menschen, wenn plötzlich alle ihre Erkennungsmerkmale tragen?

Auch wenn man es vermuten könnte: Das Nirvana-Shirt bei Zara oder H&M oder die Dr. Martens in fast jedem Schuhladen sind kein plötzlicher Anflug von Nostalgie. Es sind Kopien einer Subkultur, in diesem Fall des Grunge. Auch zerissene Jeans, Karohemden und lange Haare waren in den Achtziger- und Neunzigerjahren die Erkennungszeichen der Fans von Nirvana oder Pearl Jam und derer, die sich dem Lebensstil dieser Bands nahe fühlten. In den vergangenen Jahren sah man den Stil plötzlich wieder auf Social Media, bei Prominenten wie Cara Delevigne oder Miley Cyrus. Fans und Bekleidungshersteller adaptierten es geschäftstüchtig.