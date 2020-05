Auch ich könnte da stehen, denke ich, während ich das Video sehe und mir immer unwohler wird. Ich erinnere mich zum Beispiel an Tweets, in denen mir sexualisierte Gewalt angedroht wurde, weil in meinem Profil stand, ich sei Feministin. Ich denke an den Mann, der mich im ersten Semester an der Bushaltestelle ansprach, mich bis an die Uni verfolgte und wegen dem ich monatelang jeden Mittwoch einen Umweg lief. Oder an den, der mir nachts allein auf dem Nachhauseweg hinterherschrie, ich sei eine "dreckige Schlampe". Und den, der mich aus dem Nichts heraus in einem Club an sich drückte, meine Arme festhielt und mir über die Wange leckte, weil ich gerade noch meinen Kopf zur Seite drehen konnte.