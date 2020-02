Map created by Esri UK

Am häufigsten (32-mal) war Bond – kein Wunder – in Großbritannien; allein London besuchte er 21-mal. An zweiter Stelle stehen die USA mit 15 Besuchen, danach folgen Italien (7 Besuche) sowie China und Russland (jeweils 5 Besuche).

Auf der Karte gibt es aber auch einige leere Stellen: In Australien, Kanada und Skandinavien war Bond noch nie; Zentral- und Südafrika, Südamerika und den arabischen Raum hat er nur selten besucht.