Würden die Menschen noch Komödien anschauen, wenn alle glücklich wären?

Gute Frage, weiß ich nicht. Die Komödien, die mir Spaß machen, haben natürlich immer einen ernsten Hintergrund, mit einer Traurigkeit, die drunter liegt. Man könnte auch fragen, ob es überhaupt Kunst gäbe, wenn alle glücklich wären. Da würde man davon ausgehen, dass man leiden muss, um Kunst zu schaffen, weil Kunst aus der Qual entsteht. Ich glaube aber schon, dass künstlerisch auch gute Sachen entstehen können, wenn man zum Beispiel nicht unter Geld- und Zeitmangel leidet. Kunst und somit auch Komödien können auch einfach aus positiven Gedanken heraus entstehen, behaupte ich jetzt einfach mal.

Sie haben eine Zeitlang als Bauarbeiter gejobbt: Was haben Sie auf auf dem Bau gelernt?

Dass es schönere Berufe gibt. Man lernt zu schätzen, was man hat und man lernt, was Geld wert ist. Also was der reale Wert von Geld ist. Was man dafür körperlich leisten muss, wenn man sich Brot, Butter und Wurst kaufen will. In der Schauspielerei verdient man manchmal beim Warten Geld, das ist für mich ein weniger realer Wert.