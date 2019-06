"Drogen zu nehmen, war während meiner Schulzeit völlig normal. Ich hätte auch sofort gewusst, von wem ich etwas bekomme. Dabei ging es aber meistens ums Kiffen und nur in Einzelfällen um härtere Drogen. Da unterscheidet sich meine Lebenswelt schon stark von der Serie. Ich selbst habe mit 16 zum ersten Mal gekifft und beschlossen, dass es nichts für mich ist. Ich war damals das einzige Mädchen in der Clique meines Exfreundes, in der alle gekifft haben.

Pillen kenne ich aus dem Schulalltag nicht. Das kam erst, als ich anfing zu studieren. Zu der Zeit war ich auf WG-Partys eine Außenseiterin, wenn ich gesagt habe, dass ich noch nie solche Drogen genommen habe und wurde komisch angeschaut. Kiffen zählte hier gar nicht dazu.

In meinem Bekanntenkreis ist jemand aufgrund seines Drogenkonsums gestorben. Vielleicht habe ich deshalb eine höhere Hemmschwelle. Ich war an den Uni-Partys dann meistens diejenige, die auf die anderen Leute aufpassen sollte. Mit der Rolle habe ich mich aber sehr unwohl gefühlt. Ich habe mich gefragt, warum ich das machen muss, nur weil ich nichts mit Drogen zu tun haben will.

Ich finde den Umgang mit Ecstasy in meinem Umfeld naiv. Viele sagen, dass nichts passiere und es so "cool" sei. Genauso wie in der Serie. Über die negativen Folgen wird kaum geredet."