Gerechtigkeit

Alexa bietet Erotikmassagen – das macht sie unter Corona zur Verbrecherin

Warum Sexarbeit immer noch im Lockdown ist – und was das für viele Frauen bedeutet.

"Die Männer fragen immer nach dem Extra", sagt Alexa am Telefon, "immer". Ob es um Blowjobs gehe, Handjobs oder auch richtigen Sex – am Ende sei keiner nur wegen einer Rückenmassage gekommen. Und das ist für Alexa ein Problem. Sie bietet erotische Massagen in einem Appartement in Hamburg an. Aber was sie dort mit den Männern macht, ist derzeit eigentlich nicht erlaubt.

Seit Mitte März ist Sexarbeit in allen Bundesländern verboten, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. In 10 von 16 Bundesländern sind zudem auch andere sexuelle Dienstleistungen wie Tabledance untersagt. Es ist kaum zu erwarten, dass sich das demnächst ändert. Auch in Hamburg gilt ein allumfassendes Verbot, also nicht nur für die Bordelle, sondern für alle Orte, an denen Prostitution angeboten wird: Terminwohnungen, Autos und Massagestudios sowie bei Haus- und Hotelbesuchen (Hamburg.de). Wer Massagen mit "Happy End" anbietet, also Massagen, deren Ziel ein Orgasmus beim Kunden oder der Kundin ist, macht sich strafbar.

Das Prostitutionsverbot unter Corona lässt Schlupflöcher entstehen

Alexa kommt aus Russland und bietet "Happy Ends". Ihr Alter will sie nicht nennen, der Name ist ein Pseudonym. Zu groß ist ihre Angst, aufzufliegen. Im Netz ist sie auf einem Szene-Portal gelistet, man kann mit ihr über Whatsapp chatten und einen Termin ausmachen. Eigentlich ist Alexa ausgebildete Massagetherapeutin und Akupresseurin. Als Freiberuflerin kommt sie damit aber nicht über die Runden, sagt sie – und hat sich daher als Erotikmasseurin ein zweites Standbein aufgebaut.

In den ersten Monaten der Coronakrise sei es sehr schwer gewesen, sagt Alexa. "Viele Männer hatten Angst, es war nix los." Sie habe angefangen, in Onlinekursen Programmieren zu lernen. "Ich will in die IT, Schluss mit Erotikmassagen." Doch als im Mai Kontaktbeschränkungen für Wellness-Massagen, Frisöre und Kosmetikstudios gelockert wurden, fing auch Alexa wieder an, zu massieren.