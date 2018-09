Die fünfte Staffel endete damit, dass Frank Underwood im Gefängnis saß und Claire, nun Präsidentin, ihn nicht herausholen wollte. Sie blickte in der letzten Einstellung in die Kamera und sagte nur: "Jetzt bin ich dran."

Im Trailer zur sechsten Staffel stimmt Claire Underwood eine Rede über ihre ersten 100 Tage im Amt der Präsidentin an. Sie steht vor einer Gruppe junger Soldaten, denn am Ende der letzten Staffel hat sie der Terrororganisation "ICO" in Syrien den Krieg erklärt.

Im weiteren Verlauf des Trailers sagt sie: "Die Regentschaft des mittelalten weißen Mannes ist vorbei." Damit setzt sie ganz klar auf Frauenpower. Ihre neue Position scheint aber nicht jedem zu gefallen. Schnell macht sie sich Feinde, die am Ende sogar auf sie schießen.

Derweil ist ihr der Chefredakteur der Washington Post, Tom Hammerschmidt (Boris McGiver), immer noch auf den Fersen. Lange schon will er die Machenschaften aufdecken, in die das Ehepaar verwickelt war, um an die Macht zu kommen. Sie sind noch nicht einmal vor mehrfachem Mord zurückgeschreckt.