Jedes Gesicht im Publikum flippt aus, schreit vor Freude, zum Beispiel wenn Beyoncé ihr Handtuch in die Menge wirft. Hier bricht niemand in der ersten Reihe zusammen. Und auch Beyoncé zeigt uns nur so viele Schweißperlen wie sie möchte, keinen Tropfen zu viel, keine Hüftschmerzen wie bei Lady Gagas Netflix-Doku "Five Foot Two". Eine Beyoncé breitet ihre Schmerzen nicht aus.

Alles, was sie preis gibt, ist die Information über eine schwierige Zwillingsschwangerschaft und ihren Kampf gegen die Kilos. Ja, sie zeigt, wie sie es körperlich kaum schafft, mit ihren Tänzerinnen und Tänzern mitzuhalten. Es ist ein Kampf, aber kein Leid. Im privatesten Moment der Dokumentation skypt Beyoncé mit ihrem Mann Jay-Z und zeigt ihm, wie sie wieder in ein engeres Outfit passt – nachdem sie einen strikten Ernährungsplan befolgt hat. Ausgerechnet so ein Moment soll andere Frauen Mut machen?